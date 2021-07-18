18 июля 2021, 14:50
Двух российских гребцов сняли с Олимпийских игр из-за допинга
Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с летних Олимпийских игр после того, как их вторая допинг-проба оказалась положительной. В крови спортсменов был обнаружен мельдоний
Фото: olympicrostov.ru
Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с летних Олимпийских игр после того, как их вторая допинг-проба оказалась положительной. В крови спортсменов был обнаружен мельдоний.
Информацию об этом также подтвердили в Международной федерации гребного спорта.
В связи с отстранением Моргачева и Сорина российская команда не сможет принять участие в соревновании по гребле в парной четверке. По данным «МБХ медиа», Артем Косов и Николай Пименов, которые должны были выступить в парной четверке, на Игры в Токио также не поедут.