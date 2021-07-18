В МВД предложили ввести экспресс-тестирование автомобилистов на алкоголь
В ведомстве считают, что быстрое тестирование позволит сократить время общения водителей с инспекторами ГИБДД, а также предотвратить конфликты
Руководство МВД России предложили внедрить экспресс-тесты на алкоголь для автомобилистов. В ведомстве считают, что быстрое тестирование позволит сократить время общения водителей с инспекторами ГИБДД, а также предотвратить конфликты.
В МВД отметили, что если водитель откажется проходить экспресс-тест на алкоголь или не согласится с его результатам, то сотрудники ГИБДД направят его на медицинское освидетельствование, сообщает РБК.
В МВД планировали ввести систему экспресс-тестирования еще в 2020 году, однако правительство решило провести дополнительную экспертизу этой инициативы. На тот момент ведомство уже закупило тесты, которые могут выявлять следы алкоголя или наркотиков в организме водителя.
Однако из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер обсуждение вопроса об экспресс-тестировании автомобилистов пришлось отложить на неопределенный срок.