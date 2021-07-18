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Общество
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18 июля 2021, 13:22

В Крыму детские лагеря переходят на закрытый режим работы из-за COVID-19

В республике Крым с 1 августа детские оздоровительные лагеря и социальные учреждения, в которых от COVID-19 привито менее 95% сотрудников, переходят на закрытый режим работы

В Крыму детские лагеря переходят на закрытый режим работы из-за COVID-19
Фото: infotime.co

В республике Крым с 1 августа детские оздоровительные лагеря и социальные учреждения, в которых от COVID-19 привито менее 95% сотрудников, переходят на закрытый режим работы.

В соответствии с указом главы республики Сергея Аксенова, с 1 августа запрещается проживание персонала лагерей за пределами организаций, если там привито менее 95% сотрудников. Для организаций стационарного социального обслуживания также действует режим полной изоляции.

Антиковидные меры в Крыму ужесточили из-за роста заболеваемости коронавирусом. За последние сутки на полуострове выявили 401 новый случай заражения COVID-19.

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