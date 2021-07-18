Россия привлечет к уголовной ответственности организаторов водной блокады Крыма
Руководитель рабочей группы по оценке ущерба вице-премьер республики Ефим Фикс рассказал, что на сегодняшний день составлен список из 12 граждан Украины, которые причастны к организации водной блокады полуострова
Российские власти заявили о намерении привлечь к уголовной ответственности организаторов водной блокады Крыма.
Руководитель рабочей группы по оценке ущерба вице-премьер республики Ефим Фикс рассказал, что на сегодняшний день составлен список из 12 граждан Украины, которые причастны к организации водной блокады полуострова. Эти люди являются также сторонниками энергетической, продовольственной и транспортной блокад Крыма.
«Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой», — сообщил Ефим Фикс, слова которого приводит РИА Новости.
Власти Крыма оценили ущерб от водной блокады в 1,47 трлн рублей.
Напомним, что в 2014 году после присоединения Крыма к России власти Украины перекрыли подачу воды в Северо-Крымский канал, который обеспечивал более 80% потребностей полуострова в воде. Летом 2020 года из-за водной блокады и отсутствия осадков крымские водохранилища практически полностью обмелели. В жилые дома вода подавалась с существенными ограничениями.