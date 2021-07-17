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Москва
17 июля 2021, 15:43

В Москве за время действия системы QR-кодов закрылись 170 ресторанов

Систему QR-кодов в московских ресторанах и кафе отменили спустя три недели после введения из-за финансовых проблем, с которыми столкнулись предприятия общепита

В Москве за время действия системы QR-кодов закрылись 170 ресторанов
Фото: riamo.ru

Систему QR-кодов в московских ресторанах и кафе отменили спустя три недели после введения из-за финансовых проблем, с которыми столкнулись предприятия общепита.

Напомним, что с 28 июля столичные кафе и рестораны могли посетить только клиенты с сертификатами о вакцинации, переболевшие коронавирусом или те, у кого есть отрицательные ПЦР-тесты сроком действия 72 часа. Все остальные гости могли посещать только летние веранды кафе. Такое послабление было введено властями по просьбой бизнеса.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене системы QR-кодов. Градоначальник объяснил свое решение улучшением эпидемиологической обстановки в столице, а также повышением темпов вакцинации населения от COVID-19.

В реальности московские власти решили отменить пресловутые QR-коды из-за бедственного положения предприятий общепита, которые лишились большей части клиентов. Привитых москвичей оказалось не так много, а сдавать ПЦР тесты за 2-3 тысячи рублей ради похода в ресторан слишком накладно.

Бизнес-омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса и основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что второго локдауна ресторанный бизнес не переживет.

«Для и так уже истощенного бизнеса это совершенно убийственно. Я не верю в то, что в бюджете найдут деньги, чтобы как-то существенно помочь. В Москве и так тяжелейшая ситуация с ресторанным бизнесом, за эти 3 недели, пока фактически в отрасли локдаун, 170 ресторанов уже закрылось. Это очень большая цифра, и она с каждым днем растет», - заявила бизнес-омбудсмен.

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