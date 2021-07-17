17 июля 2021, 14:44
Жительница ХМАО стала фигуранткой уголовного дела из-за «слива» переписки своего экс-бойфренда
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 18-летней девушки из-за распространения сплетен о подруге своего бывшего парня
Фото: reklamavracha.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 18-летней девушки из-за распространения сплетен о подруге своего бывшего парня. Пред этим она прочитала переписку влюбленной пары в Instagram.
По данным следствия, жительница ХМАО прочитала переписку своего бывшего молодого человека и его новой девушки в Instagram, воспользовавшись тем, что его страница была незаблокированной.
Затем подозреваемая передала содержимое переписки и сведения о частной жизни 23-летней девушки своего экс-бойфренда общей знакомой, которую парень обсуждал в сообщениях в Instagram.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки».