17 июля 2021, 14:29
Михаил Мишустин запретил министрам выезжать за границу без его разрешения
В соответствующем документе говорится, что для выезда в иностранные государства все заместители Михаила Мишустина (вице-премьеры) и главы министерств должны в обязательном порядке получить его письменное согласие на это
Фото: Яндекс.Дзен
Глава правительства Михаил Мишустин запретил своим заместителям и министрам выезжать за границу без своего письменного разрешения.
Издание Baza сообщает, что новые правила выезда чиновников федерального правительства были введены 7 июля.
В соответствующем документе говорится, что для выезда в иностранные государства все заместители Михаила Мишустина (вице-премьеры) и главы министерств должны в обязательном порядке получить его письменное согласие на это.
Руководители федеральных служб и агентств должны спрашивать разрешения на выезд за границу у вице-премьеров или руководителя аппарата.