16 июля 2021, 19:19
В Туве из-за коронавируса запретили выходить из дома «без неотложных нужд»
В Туве из-за роста заболеваемости коронавирусом запретят перемещение «без производственной и служебной необходимости». Населению запретят выходить из дома «без неотложных личных нужд»
Фото: www.mk-tuva.ru
В Туве из-за роста заболеваемости коронавирусом запретят перемещение «без производственной и служебной необходимости». Населению запретят выходить из дома «без неотложных личных нужд». Об этом сообщает администрация региона.
Также закрываются вещевые рынки, ярмарки, точки уличной торговли, автоматы, закрываются парки, скверы и игровые зоны.
Будут закрыты салоны красоты, бассейны, химчистки и гостиницы. Туристическим группам запретят выезжать на природу. Временно закроют детсады.
Работать будут аптеки, салоны сотовой связи и магазины с товарами первой необходимости.
Источник - «МБХ медиа»