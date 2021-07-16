В Ростовской области задержали психбольного мужчину, напавшего с ножом на пассажиров автобуса
В Ростовской области сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, который напал с ножом на пассажиров рейсового автобуса. В результате происшествия погибли две женщины. Еще одна находится в больнице в тяжелом состоянии
В Ростовской области сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, который напал с ножом на пассажиров рейсового автобуса. В результате происшествия погибли две женщины. Еще одна находится в больнице в тяжелом состоянии.
Телеграм-канал «112» сообщает, что в нападении подозревают пациента психоневрологического диспансера Семена Нама.
15 июля он сел в автобус по маршруту Азов — Круглое. Во время поездки он внезапно достал нож и стал наносить им удары другим пассажирам.
По факту просиешствия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
Нападавшего полицейские задержали в Азовском районе. На допросе он заявил, что «атаковал демонов, а не людей». В правоохранительных органах сообщили, что у задержанного Семена Нама имеется подтвержденный диагноз «параноидальная шизофрения».