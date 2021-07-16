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Экономика
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16 июля 2021, 10:05

Независимые АЗС пожаловались на «Роснефть» в антимонопольную службу

Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков (организация объединяет независимые сети АЗС) пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который принадлежит «Роснефти»

Независимые АЗС пожаловались на «Роснефть» в антимонопольную службу
Фото: energybase.ru

Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков (организация объединяет независимые сети АЗС) пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который принадлежит «Роснефти».

Поводом для жалобы стало решение Комсомольского НПЗ о прекращении отгрузки моторного топлива, купленного на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на железнодорожную станцию Уссурийск, сообщает РБК.

В топливном союзе сообщили, что принадлежащий «Роснефти» НПЗ принял такое решение без предупреждения и объяснения причин. Владимир Чирсков заявил, что теперь компаниям приходится закупать бензин почти в 100 км от Уссурийска — во Владивостоке или Артеме.

В пресс-службе ФАС заявили, что получили обращение от Приморского топливного союза. Жалоба находится в обработке.

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