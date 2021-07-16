Независимые АЗС пожаловались на «Роснефть» в антимонопольную службу
Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков (организация объединяет независимые сети АЗС) пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который принадлежит «Роснефти»
Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков (организация объединяет независимые сети АЗС) пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который принадлежит «Роснефти».
Поводом для жалобы стало решение Комсомольского НПЗ о прекращении отгрузки моторного топлива, купленного на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на железнодорожную станцию Уссурийск, сообщает РБК.
В топливном союзе сообщили, что принадлежащий «Роснефти» НПЗ принял такое решение без предупреждения и объяснения причин. Владимир Чирсков заявил, что теперь компаниям приходится закупать бензин почти в 100 км от Уссурийска — во Владивостоке или Артеме.
В пресс-службе ФАС заявили, что получили обращение от Приморского топливного союза. Жалоба находится в обработке.