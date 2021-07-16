16 июля 2021, 09:12
Власти Германии сообщили о 1300 пропавших без вести в результате наводнения
Причиной разрушительного наводнения в Германии стали продолжительные ливни. Сильнее всего пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц
Фото: tengrinews.kz
Власти германского района Арвайлер (земля Рейланд-Пфальц) сообщили о 1 300 пропавших без вести в результате наводнения.
Аккаунт издания Bild в своем Twitter сообщает, что по данным на 16 июля власти подтвердили гибель 80 человек в результате разгула стихии.
Местные чиновники сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы более тысячи человек.
Причиной разрушительного наводнения в Германии стали продолжительные ливни. Сильнее всего пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.