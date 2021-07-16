Евросоюз намекнул России на непризнание итогов выборов в Госдуму
Евросоюз не будет признавать результаты выборов в Госдуму России, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международных норм
Евросоюз не будет признавать результаты выборов в Госдуму России, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международных норм.
Пресс-служба Европарламента опубликовала доклад о стратегии отношений с Россией, который был одобрен 56 членами комитета по иностранным делам. В тексте доклада говорится, что Евросоюз должен быть готов к тому, чтобы воздержаться от признания законности российского парламента, если сентябрьские выборы будут проведены с нарушениями законодательства.
Также в докладе говорится, что ЕС совместно с США необходимо создать альянс для «противостояния усилиям России по ослаблению демократии и дестабилизации ситуации в Европе».
В Госдуме на этот счет заявили, что Евросоюз может делать все, что угодно, и даже «заранее находить нарушения и не признавать то, что еще не произошло». «Это то же самое, если мы бы отказались признавать Европарламент за непризнание российского Крыма», - заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.