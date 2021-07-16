16 июля 2021, 02:03
Статью Путина о единстве русского и украинского народа включат в военно-политическую подготовку армии
Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал поручение включить в качестве одной из тем занятий по военно-политической подготовке в армии статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Эта статья была опубликована 12 июля
Фото: donbasstoday.ru
Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал поручение включить в качестве одной из тем занятий по военно-политической подготовке в армии статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Эта статья была опубликована 12 июля.
Источник РБК в оборонном ведомстве сообщил, что у многих военнослужащих есть украинские корни или родственники на Украине, поэтому статья Путина статья «вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». По этой причине Сергей Шойгу приказал включить публикацию в программу военно-политической подготовке.
Напомним, что ключевым тезисом статьи Владимира Путина было единство русского, белорусского и украинского народов.