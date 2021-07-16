Лесной попечительский совет запретил продавать древесину из Иркутской области из-за незаконной вырубки
Лесной попечительский совет FSC International, который выдает международные сертификаты на лесную продукцию, ввел временный запрет на продажу древесины от санитарных рубок в Иркутской области
Лесной попечительский совет FSC International, который выдает международные сертификаты на лесную продукцию, ввел временный запрет на продажу древесины от санитарных рубок в Иркутской области. Такое решение было принято после выхода расследования о вырубке здоровых деревьев под видом больных.
В организации заявили, что цель запрета состоит в устранении риска попадания древесины от незаконных (или необоснованно назначенных) санитарных рубок в Иркутской области в цепочки поставок FSC с учетом того, что данный регион зарекомендовал себя одним из самых проблемных в России, сообщают «Открытые медиа».
Запрет распространяется на держателей сертификатов на продажи и поставки сертифицированных FSC материалов как напрямую, так и через аффилированные организации.
Чтобы снять запрет российскому отделу организации необходимо добиться «изменений в нормативные документы или в политике» системы лесоуправления.
Напомним, ранее издание «Проект» опубликовало расследование о незаконной вырубке леса под видом «санитарной». По данным издания, вырубкой здоровых деревьев под видом больных занимались структуры, связанные с иркутским предпринимателем и депутатом Евгением Бакуровым. Незаконно вырубленный лес он продавал шведской компании IKEA.