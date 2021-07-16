16 июля 2021, 01:01
Солист «Хора Турецкого» скончался от коронавирусной инфекции
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался в возрасте 50 лет от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. В Instagram музыкального коллектива сообщается, что Борис Горячев боролся с COVID-19 три недели, но вирус «оказался сильнее» него
Фото: twitter.com/stolica_s
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался в возрасте 50 лет от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.
В Instagram музыкального коллектива сообщается, что Борис Горячев боролся с COVID-19 три недели, но вирус «оказался сильнее» него.
15 июля от перенесенного коронавируса также скончался 70-летний актер Петр Мамонов, а 5 июля от этой болезни умер режиссер и актер Владимир Меньшов.