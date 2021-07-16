Сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт в Москве. В ведомстве сообщили, что задержанный состоял в активной переписке с участниками террористической организации из Сирии
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт в Москве. В ведомстве сообщили, что задержанный состоял в активной переписке с участниками террористической организации из Сирии.
В центре общественных связей ФСБ сообщили РИА Новости, что подозреваемый планировал устроить взрыв в одном из мест массового скопления людей. Теракт он намеревался осуществить в июле.
В тайнике мужчины оперативники обнаружили инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и все компоненты для ее изготовления.
Напомним, что буквально неделю назад сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московской области. Диверсию готовил гражданин «соседнего государства», являвшийся сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».