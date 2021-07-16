Генпрокуратура признала независимое издание «Проект» нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала издание «Проект» нежелательной иностранной неправительственной организацией. В ведомстве заявили, что деятельность этого издания якобы «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации»
Генпрокуратура России признала издание «Проект» нежелательной иностранной неправительственной организацией. В ведомстве заявили, что деятельность этого издания якобы «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Одновременно с этим Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов сразу восемь независимых журналистов. В этот список попали главный редактор «Проекта» Роман Баданин, корреспонденты «Проекта» Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин, а также главред «Открытых медиа» Юлия Ярош, редактор отдела политики «ОМ» Максим Гликин, Елизавета Маетная из «Радио Свобода» (признано инагентом).
В июне силовики провели обыски по месту жительства Романа Баданина и Марии Жолобовой. Следственные мероприятия прошли после выхода расследования «Проекта» о дорогостоящей недвижимости родственников главы МВД Владимира Колокольцева.
При этом формально обыски проходили в рамках дела о клевете, которое возбудили еще в 2017 году после выхода расследования о бизнесмене Илье Трабере на телеканале «Дождь», где ранее работал Роман Баданин.