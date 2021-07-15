15 июля 2021, 18:00
Актер Петр Мамонов скончался от последствий коронавируса
Последние две недели Петр Мамонов находился в инфекционной больнице в Коммунарке из-за осложнений после заражения COVID-19. Врачи зафиксировали у актера 87%-е поражение легких. Все это время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Известный актер и музыкант Петр Мамонов скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ему было 70 лет.
Последние две недели Петр Мамонов находился в инфекционной больнице в Коммунарке из-за осложнений после заражения COVID-19. Врачи зафиксировали у актера 87%-е поражение легких. Все это время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Некоторое время назад медики пытались вывести артиста из искусственной комы, однако сделать это не удалось. Состояние Мамонова стало стремительно ухудшаться, у него отказали почки.
Напомним, 5 июля от последствий коронавируса скончался режиссер и актер Владимир Меньшов.