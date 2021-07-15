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15 июля 2021, 15:46

Обвинение запросило для инвестора Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно

Российская прокуратура попросила суд приговорить к 6 годам лишения свободы условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей

Обвинение запросило для инвестора Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно
Фото: РБК

Российская прокуратура попросила суд приговорить к 6 годам лишения свободы условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей.

Для еще одного фигуранта дела Филиппа Дельпаля гособвинение затребовало 5 лет условного срока, сообщает ТАСС.

Напомним, что уголовное дело о мошенничестве против Майкла Калви было возбуждено по заявлению миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, в 2017 году г-н Калви якобы убедил других руководителей банка «Восточный» одобрить сделку по уступке кредита ПКБ, аффилированному с Baring Vostok, на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.

Позже фигурантам дела переквалифицировали обвинение на растрату.

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