15 июля 2021, 15:46
Обвинение запросило для инвестора Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно
Российская прокуратура попросила суд приговорить к 6 годам лишения свободы условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей
Фото: РБК
Российская прокуратура попросила суд приговорить к 6 годам лишения свободы условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей.
Для еще одного фигуранта дела Филиппа Дельпаля гособвинение затребовало 5 лет условного срока, сообщает ТАСС.
Напомним, что уголовное дело о мошенничестве против Майкла Калви было возбуждено по заявлению миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, в 2017 году г-н Калви якобы убедил других руководителей банка «Восточный» одобрить сделку по уступке кредита ПКБ, аффилированному с Baring Vostok, на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.
Позже фигурантам дела переквалифицировали обвинение на растрату.