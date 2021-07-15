Партия «Яблоко» попросила Владимира Путина снова объявить нерабочие дни из-за COVID-19
Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой снова ввести нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. В последний раз нерабочие дни вводились в начале мая и были совмещены с праздниками
Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой снова ввести нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. В последний раз нерабочие дни вводились в начале мая и были совмещены с праздниками.
Николай Рыбаков предложил властям ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней с возможностью его продления еще на неделю, а также принять ряд мер поддержки экономики и граждан на время карантина.
Глава «Яблока» отметил, что в России вакцинация населения от коронавируса идет очень медленными темпами в отличие от ведущих стран мира, поэтому на время прививочной кампании нужно ввести тотальный локдаун вместо частичных ограничений.
Николай Рыбаков предложил на время локдауна компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния, а сотрудникам на время простоя выплатить не менее половины средней месячной зарплаты.
Для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства, а также самозанятых, Рыбаков предложил принять программы помощи, которые будет включать компенсацию расходов на выплату зарплаты неработающим сотрудникам и расходов на аренду помещений.