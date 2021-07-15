Власти Якутии заявили, что справятся с лесными пожарами без помощи Леонардо Ди Каприо
Ранее якутская активистка Роза Дьячковская обратилась к Ди Каприо, у которого есть собственный фонд защиты окружающей среды, с просьбой оказать помощь в тушении лесных пожаров в республике
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил о намерении заняться борьбой с лесными пожарами в Якутии, хотя местные власти заявляют, что справятся сами.
Напомним, ранее якутская активистка Роза Дьячковская обратилась к Леонардо Ди Каприо, у которого есть собственный фонд защиты окружающей среды, с просьбой оказать помощь в тушении лесных пожаров в республике.
Актер пообещал активистке заняться этим вопросом. Позже Ди Каприо сообщил, что «скоро начнет действовать».
Министр экологии Якутии Сергей Сивцев заявил изданию «Подъем», ситуация с лесными пожарами в республике находится под контролем, а местные власти могут решить вопрос и без звезды Голливуда.
По данным на 15 июля, в Якутии бушуют 273 лесных пожара на общей площади 1 317 106 га. 76 пожаров тушат, локализовано 14 из них. В борьбе с огнем задействованы 2161 человек и около 300 единиц техники.