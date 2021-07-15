15 июля 2021, 14:39
Игроки ФК ЦСКА всей командой отказались прививаться. В клубе это опровергли
Во время сборов армейцам предложили пройти вакцинацию против COVID-19, однако команда приняла коллективное решение отказаться. Сделать прививку согласились только сотрудники клуба
Фото: footballticketnet.com
Игроки московского футбольного клуба ЦСКА полным составом отказались прививаться от коронавирусной инфекции.
Издание «Чемпионат» сообщает, что во время сборов армейцам предложили пройти вакцинацию против COVID-19, однако команда приняла коллективное решение отказаться. Сделать прививку согласились только сотрудники клуба.
Пресс-служба ЦСКА опровергла информацию об отказе игроков прививаться. Директор по связям с общественностью Сергей Аксенов заявил порталу Sport24, что 85% футболистов клуба имеют уровень антител, что является медотводом на текущий момент.