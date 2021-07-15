В Москве началась проверка вакцинации сотрудников предприятий сферы услуг
В Москве с 15 июля начались проверки компаний, работающих в сфере услуг, на исполнение требования мэрии вакцинировать 60% сотрудников. В случае выявления нарушений работодателям будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до одного миллиона рублей
Фото: mos.ru
В Москве с 15 июля начались проверки компаний, работающих в сфере услуг, на исполнение требования мэрии вакцинировать 60% сотрудников.
Руководитель Главконтроля Евгений Данчиков сообщил «Интерфаксу», что проверки проводят сотрудники Роспотребнадзора и представителей органов исполнительной власти.
В случае выявления нарушений работодателям будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до одного миллиона рублей. Размер штрафа зависит от типа компании.
Напомним, что ранее московские власти в связи с ростом заболеваемости обязали работодателей создать условия для вакцинации 60% своих сотрудников. Данное требование относится к салонам красоты, магазинам, театрам, предприятиям общественного питания, а также органам государственной власти.