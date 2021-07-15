Жители омской деревни получили отказ от Ангелы Меркель в ремонте дороги. Зато на проблему обратил внимание Кремль
Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области получили отказ от властей Германии в решении «дорожного вопроса». Ранее граждане направили письмо канцлеру Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать главную деревенскую дорогу
Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области получили отказ от властей Германии в решении «дорожного вопроса». Ранее граждане направили письмо канцлеру Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать главную деревенскую дорогу.
Накануне жители Верхнего Карбуша получили ответ от официального представителя властей Германии Надин Вахтер, которая поблагодарила россиян за письмо и попросила с пониманием отнестись к тому, что Ангела Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».
«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», - говорится в письме, которое цитирует портал «Сибирь.Реалии» (включено в реестр инагентов).
Жители Верхнего Карбуша решили обратиться за помощью к Ангеле Меркель в связи с тем, что эту деревню когда-то основали русские немцы. Граждане отметили, что обращались «в разные чиновничьи конторы и в правительство России», но дорогу так и не заасфальтировали.
Депутат Троицкого сельского совета и инициатор письма Ангеле Меркель Ирина Дроздова сообщила, что местные чиновники пообещали отремонтировать дорогу в 2022 году, когда узнали об обращении жителей деревни к германским властям.
На ситуацию в Верхнем Карбуше обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дорогами в деревне - «недопустимая халатность властей».