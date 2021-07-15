Госдума рассмотрит закон о крупных штрафах для граждан, выбрасывающих животных на улицу
На рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект о штрафах за нарушение правил содержания животных. Размер штрафов по этой статье составляет 200 тысяч рублей
На рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект о штрафах за нарушение правил содержания животных. Размер штрафов по этой статье составляет 200 тысяч рублей.
Законопроект подготовили главный думский защитник животных единоросс Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.
Документ вводит крупные штрафы за нарушение правил содержания животных в цирках и в приютах, за жестокое обращение с животными, а также за оставление домашних животных на улице, сообщает Znak.com.
Также в документе прописана ответственность для фотографов, которые в туристических городах предлагают гражданам за деньги сфотографироваться с обезьянами, попугаями и другими животными.
«Внести закон надо было давным-давно. Это правительство собиралось сделать, мы помогли им разработать его еще 1,5 года назад. Но в правительстве тянули и тянули, а мы с Павлом Владимировичем решили, что называется, взять все на себя», - рассказал Владимир Бурматов.