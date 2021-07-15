СКР проверит статью «Новой газеты» о чеченских силовиках на клевету
Следственный комитет Москвы начал проверку статьи «Новой газеты» о правоохранительных органах Чечни. Речь идет о публикации, в которой рассказывалось о внесудебных расправах силовиков над людьми
Следственный комитет Москвы начал проверку статьи «Новой газеты» о правоохранительных органах Чечни. Речь идет о публикации, в которой рассказывалось о внесудебных расправах силовиков над людьми.
Телеграм-канал Baza сообщает, что следователи заинтересовались статьей под заголовком «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей» от 15 марта 2021 года. Материал основан на откровениях бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева. Бывший силовики рассказал об убийствах и незаконных задержаниях местных жителей, за которыми стояли силовики.
Гезмахмаев также сообщил журналистам подробности убийств как минимум 13 человек из «списка 27».
Проверка материала проводится в рамках статьи «Клевета».