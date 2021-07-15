Профсоюз пилотов попросил премьера Мишустина допустить в Россию импортные вакцины против COVID-19
Шереметьевский профсоюз летного состава направил обращение на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой допустить в Россию импортные вакцины от коронавируса
Шереметьевский профсоюз летного состава направил обращение на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой допустить в Россию импортные вакцины от коронавируса.
В профсоюзе указали, что для выполнения международных рейсов летному составу приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты даже после вакцинации российскими препаратами, поскольку они не зарегистрированы в странах Европы.
Глава организации Игорь Дельдюжов заявил, что члены летных экипажей вынуждены «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов», что значительно затрудняет выполнение трудовых обязанностей.
Вакцинация пилотов и бортпроводников импортными вакцинами, которые признаны практически во всех странах мира, значительно бы облегчила им работу.
Напомним, что ранее на сайте change.org появилась петиция в адрес президента Владимира Путина, правительства и Минздрава с аналогичным требованием - допустить в Россию импортные вакцины от коронавируса.
В петиции отмечается, что российские вакцины до сих пор не признаны Всемирной организацией здравоохранения, а сами граждане верят, что отечественные специалисты в короткие сроки могли создать эффективную и безопасную вакцину против COVID-19.