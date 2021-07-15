15 июля 2021, 12:00
Полуостров Крым обновил суточный рекорд по числу новых заражений COVID-19
Полуостров Крым снова обновил суточный рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 381 новый случай заражения
Фото: Первый Севастопольский
Полуостров Крым снова обновил суточный рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 381 новый случай заражения.
Глава республики Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что 301 заболевший был выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 заболевших – это контактные лица по ранее зарегистрированным случаям, а еще три заразившихся были выявлены по результатам тестирования прибывших из-за границы.
Сергей Аксенов призвал местных жителей и туристов сделать прививку от коронавируса, а также соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.