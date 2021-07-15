Иркутского депутата и бизнесмена заподозрили в незаконной санитарной рубке леса
Евгений Бакуров является депутатом Законодательного собрания Иркутской области. В 2019 году он занял 44 место в рейтинге самых обеспеченных чиновников по версии журнала Forbes с годовым доходом в 365 млн рублей
Иркутского политика и бизнесмена Евгения Бакурова заподозрили в вырубке леса в тайге с нарушением законодательства и поставке этой древесины шведской компании IKEA. Об этом говорится в статье издания «Проект», основанной на расследовании британской общественной организации Earthsight о вырубке здоровых деревьев под видом больных.
Евгений Бакуров является депутатом Законодательного собрания Иркутской области. В 2019 году он занял 44 место в рейтинге самых обеспеченных чиновников по версии журнала Forbes с годовым доходом в 365 млн рублей.
Бакурову принадлежит группа компаний «Экспортлес», которая заготавливает и продает так называемый «кругляк» - необработанные спиленные стволы деревьев.
Издание «Проект» пишет, что Иркутская область является центром лесозаготовки и незаконных санитарных рубок. В период проведения санитарных рубок леса в регионе, бизнес Бакурова процветал. Сейчас в аренде у компаний депутата не менее 246 тысяч гектаров леса (примерно площадь Москвы).