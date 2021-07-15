15 июля 2021, 11:11
Тобольского депутата, сбившего инспектора ГИБДД, задержали
Согласно материалам следствия, 13 июля Сергей Вакарин выехал на встречную полосу, проигнорировав знак, запрещающий обгон. Инспектор Госавтоинспекции пытался остановить нарушителя, однако он попытался скрыться и сбил полицейского
Фото: neft.media
Депутата городской думы Тобольска Сергея Вакарина задержали по делу о ДТП. Ранее сообщалось, что политик сбил инспектора ГИБДД.
В Следственном комитете подтвердили информацию о задержании депутата, который накануне был исключен из «Единой России».
Согласно материалам следствия, 13 июля Сергей Вакарин выехал на встречную полосу, проигнорировав знак, запрещающий обгон. Инспектор Госавтоинспекции пытался остановить нарушителя, однако он попытался скрыться и сбил полицейского.
В отношении тобольского депутата возбуждено уголовное дело по статье «Применением насилия в отношении представителя власти».