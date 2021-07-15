15 июля 2021, 08:49
За неделю до Олимпиады двух российских пловцов отстранили от соревнований из-за допинга
Накануне старта летних Олимпийских игр в Токио двух российских пловцов временно отстранили от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил
Фото: metaratings.ru
Накануне старта летних Олимпийских игр в Токио двух российских пловцов временно отстранили от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.
На сайте Международной федерации плавания (FINA) сообщается об отстранении пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Соответствующее решение было принято на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Андрусенко и Кудашева должны были выступить на Олимпиаде в Токио.
Напомним, что летние Олимпийские игры 2020 года, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, стартуют 23 июля.