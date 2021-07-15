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Общество
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15 июля 2021, 08:35

В России будущей осенью появятся первые платные вытрезвители

В России будущей осенью могут появиться первые платные вытрезвители. Это произойдет после того, как Минюст РФ завершит экспертизу документа, который определяет порядок работы таких заведений

В России будущей осенью появятся первые платные вытрезвители
Фото: news.ru

В России будущей осенью могут появиться первые платные вытрезвители. Это произойдет после того, как Минюст РФ завершит экспертизу документа, который определяет порядок работы таких заведений.

К настоящему времени порядок работы вытрезвителей уже определен и согласован всеми тремя федеральными органами. Сейчас соответствующий документ проходит экспертизу в Минюсте.

В документе прописаны структура коммерческих вытрезвителей, штатная численность, параметры помещений, а также их оснащение. Среди прочего в вытрезвителях обязательно должен быть медицинский кабинет.

«Гостям» платных вытрезвителей полагаются спальное место, питьевая вода, санитарная обработка, временная одежда и «естественное вытрезвление в срок до 24 часов», сообщают «Известия».

Открывать платные вытрезвители смогут региональные и муниципальные власти.

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