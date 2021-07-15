В России будущей осенью появятся первые платные вытрезвители
В России будущей осенью могут появиться первые платные вытрезвители. Это произойдет после того, как Минюст РФ завершит экспертизу документа, который определяет порядок работы таких заведений
В России будущей осенью могут появиться первые платные вытрезвители. Это произойдет после того, как Минюст РФ завершит экспертизу документа, который определяет порядок работы таких заведений.
К настоящему времени порядок работы вытрезвителей уже определен и согласован всеми тремя федеральными органами. Сейчас соответствующий документ проходит экспертизу в Минюсте.
В документе прописаны структура коммерческих вытрезвителей, штатная численность, параметры помещений, а также их оснащение. Среди прочего в вытрезвителях обязательно должен быть медицинский кабинет.
«Гостям» платных вытрезвителей полагаются спальное место, питьевая вода, санитарная обработка, временная одежда и «естественное вытрезвление в срок до 24 часов», сообщают «Известия».
Открывать платные вытрезвители смогут региональные и муниципальные власти.