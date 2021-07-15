15 июля 2021, 08:14
Дочь бывшего мэра Самары задержали по делу о вымогательстве денег у бизнесмена
В Самаре сотрудники полиции задержали дочь бывшего мэра города Виктора Тархова. По предварительным данным, Людмила Тархова проходит по делу о вымогательстве 200 млн рублей у бизнесмена Александра Милеева
Фото: volga.news
В Самаре сотрудники полиции задержали дочь бывшего мэра города Виктора Тархова. По предварительным данным, Людмила Тархова проходит по делу о вымогательстве 200 млн рублей у бизнесмена Александра Милеева.
Издание zasekin.ru сообщает, что Людмила Тархова ранее была замужем за криминальным авторитетом Сергеем Логиновым по кличке Лорд. Когда ее отец избрался мэром Самары, она оформила развод.
В 2016 году самарские СМИ писали, что Людмилу Тархову подозревают в проведении фиктивной сделки по продаже квартиры.
Виктор Тархов руководил администрацией Самары с 2006 по 2010 гг. Александр Милеев является не только бизнесменом, но и депутатом Самарской губернской думы.