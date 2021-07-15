Власти США призвали Россию решить вопрос с безнаказанностью за нападения на журналистов
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter написал, что сегодня мир вспоминает убитых правозащитницу Наталью Эстемирову и журналиста Пола Хлебникова
Власти США призвали Россию «положить конец безнаказанности» за нападения на журналистов и гражданских активистов.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter написал, что сегодня мир вспоминает убитых правозащитницу Наталью Эстемирову и журналиста Пола Хлебникова. Американский чиновник напомнил, что в 2004 году Хлебников был убит в Москве после разоблачения коррупции, а Эстемирова, убитая в 2009-м, разоблачила нарушения прав человека в Чечне.
«Мы призываем Россию положить конец безнаказанности за нападения на журналистов и гражданских активистов», - заявил Энтони Блинкен.
Главный редактор русской версии делового журнала Forbes, гражданин США Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Обвинение в убийстве журналиста были предъявлены предполагаемому организатору убийства Фаилю Садретдинову, а также его сообщникам Мусе Вахаеву и Казбеку Дукузову.
Правозащитница Наталья Эстемирова была похищена неизвестными в Грозном 15 июля 2009 года. Спустя несколько часов ее нашли мертвой в соседней с Чечней республике Ингушетия.