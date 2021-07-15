ЮНИСЕФ сообщил о 9 миллионах голодающих из-за нехватки денег россиян
Более 9 миллионов российских граждан страдают от нехватки еды или живут в условиях недостаточного питания. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ, посвященном продовольственной безопасности в мире
Более 9 миллионов российских граждан страдают от нехватки еды или живут в условиях недостаточного питания. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ, посвященном продовольственной безопасности в мире.
По данным ЮНИСЕФ, около 400 тысяч россиян находились «на грани голода» и были вынуждены ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или голодать из-за отсутствия денег. Таких граждан эксперты включили в группу людей, находящихся в «экстремальной уязвимости».
В группе «умеренной уязвимости» находятся еще 8,8 млн российских граждан. этим людям не приходится полностью отказываться от еды, однако они вынуждены экономить за счет сокращения потребления пищи и замены качественных продуктов более дешевыми аналогами.
При этом в ЮНИСЕФ отметили сокращение доли граждан, которые систематически недоедают. Например, в период с 2014 по 2016 гг. в группе «экстремальной уязвимости» находился миллион человек, а в группе «умеренной уязвимости» - 11,9 млн рублей.