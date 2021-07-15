15 июля 2021, 03:16
Глава Минздрава оценил долю заразившихся коронавирусом после прививки в 2,5%
Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко развеял слухи о том, что сейчас в больницах от коронавируса лечится очень много привитых пациентов. Министр сообщил, что доля вакцинированных пациентов в ковидариях не превышает 2,5%
Фото: utro-news.ru
Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко развеял слухи о том, что сейчас в больницах от коронавируса лечится очень много привитых пациентов. Министр сообщил, что доля вакцинированных пациентов в ковидариях не превышает 2,5%.
«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5%, большинство - в период формирования иммунитета», - сообщил Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.
Глава Минздрава также отметил, что и привитым и переболевшим COVID-19 стоит прививаться каждые шесть месяцев.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусом заболевают только двое из 300 привитых граждан.