Суд по требованию «Роснефти» обязал «Важные истории» удалить спорные моменты из статьи о сделке с Pirelli
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск государственной компании «Роснефть» к изданию «Важные истории» и редактору отдела расследований Роману Шлейнову.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск государственной компании «Роснефть» к изданию «Важные истории» и редактору отдела расследований Роману Шлейнову. Иск был связан с материалом «Танцовщица для „Роснефти“» о подозрительной схеме покупки для госкомпании доли в итальянском производителе шин Pirelli.
По решению арбитража, редакция должна удалить спорную информацию и опубликовать опровержение своего расследования, хотя оно было основано на официальных сообщениях государственных СМИ и пресс-релизе самой «Роснефти».
«Важные истории» предоставили суду все документы, подтверждающие достоверность изложенной в статье информации. Кроме того, закон освобождает журналистов от ответственности при ссылках на информагентства и официальные документы компаний.
Однако представители «Роснефти» в ходе судебного разбирательства договорились до того, что информация Pirelli о продаже акций не соответствует действительности и противоречива. По версии «Роснефти», документы Pirelli «ничего не значат», а сама итальянская компания «ничего в российских законах не понимает». Кроме того, представитель нефтяной компании утверждал, что информация государственных информагентств о сделке не соответствует действительности.
«Важные истории» намерены обжаловать решение арбитражного суда.