Из-за третьей волны коронавируса жертвоприношение на праздник Курбан-байрам перевели в онлайн-формат
Муфтий Москвы и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил агентству ТАСС, что сейчас у каждой религиозной организации есть партнеёр, который по стандарту халяль исполняет обряд жертвоприношения
Традиционное для мусульманского праздника Курбан-байрам приношение в жертву животного из-за пандемии коронавируса теперь можно совершить дистанционно.
Муфтий Москвы и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил агентству ТАСС, что сейчас у каждой религиозной организации есть партнеёр, который по стандарту халяль исполняет обряд жертвоприношения. Прихожанин может онлайн выбрать животное для жертвоприношения и оплатить услугу. «Ему все как положено сделают и вернут мясо», - заверил муфтий.
Имам Вадим Петров, ответственный за забой скота на одной из боен в Подмосковье, подтвердил, что у верующих принимают онлайн-заказы через соцсети или через знакомых.
Курбан-байрам или праздник жертвоприношения является одним из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. В этом году праздник выпадает на 20 июля.