Мурманский суд разрешил принудительно госпитализировать соратницу Алексея Навального Виолетту Грудинину
Октябрьский райсуд Мурманска удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации бывшей главы регионального штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Виолетты Грудиной
Октябрьский райсуд Мурманска удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации бывшей главы регионального штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Виолетты Грудиной. Об этом в своем Telegram-канале написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката политика Владислава Жейнова.
Роспотребнадзор ранее потребовал принудительно госпитализировать Виолетту Грудину до того, как она получила отрицательный тест на коронавирус. Санитарное ведомство утверждает, что оппозиционная активистка нарушила режим самоизоляции после заражения COVID-19.
Против Грудининой было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 Уголовного кодекса).
Виолетта Грудина заявляет, что уже выздоровела и опубликовала отрицательный ПЦР-тест на коронавирус от 11 июля. Она считает, что власти хотят упечь ее в больницу, чтобы она не смогла принять участие в выборах в городской совет Мурманска.