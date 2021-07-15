15 июля 2021, 01:01
Власти Мальты отменили запрет на въезд в страну непривитых туристов
Власти острова Мальта передумали закрывать въезд в страну для непривитых туристов из-за критики со стороны Еврокомиссии. В частности, страну обвинили в дискриминации людей по «прививочному» признаку
Фото: Яндекс.Дзен
Власти острова Мальта передумали закрывать въезд в страну для непривитых туристов из-за критики со стороны Еврокомиссии. В частности, страну обвинили в дискриминации людей по «прививочному» признаку.
Как сообщает местное издание Times of Malta, по новым правилам, туристы без сертификата о вакцинации, прибывающие из стран Евросоюза, Австралии, Андорры, Ватикана, Израиля, Канады, Китая, Монако, Новой Зеландии, Сан-Марино и Сингапура обязаны отправиться на двухнедельный карантин за свой счет.
Ранее предполагалось, что непривитые иностранные граждане вообще не смогут въехать на остров. Новые правила въезда должны были вступить в силу 14 июля.