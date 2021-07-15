СКР снял с мундепа Константина Янкаускаса обвинение по «санитарному» делу
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении муниципального депутата московского района Зюзино и соратника Алексея Навального Константина Янкаускаса, которое было возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении муниципального депутата московского района Зюзино и соратника Алексея Навального Константина Янкаускаса, которое было возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Напомним, что так называемое «санитарное дело» было возбуждено после январских митингов в поддержку Навального.
Константин Янкаускас сообщил «МБХ медиа», что 14 июля ему выдали постановление о прекращении против него уголовного дела.
«Вообще это «санитарное дело» непонятное, но, видимо, в моем случае вообще ничего противозаконного не нашли. Будем, скорее всего, заниматься реабилитацией [по уголовному делу]», - сообщил политик.
По «санитарному» делу также проходят Любовь Соболь, брат Алексея Навального Олег, глава «Альянса врачей» (организация включена в реестр инагентов) Анастасия Васильева, Олег Степанов, Николай Ляскин, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальные депутаты Дмитрий Барановский и Люся Штейн.