В петербургских аптеках закончились льготные лекарства для женщин с раком груди
В Санкт-Петербурге в аптеках закончились льготные лекарства для женщин с раком молочной железы. В ответ на жалобы вице-губернатор Олег Эргашев предложил пациенткам обратиться к лечащим врачам для подбора других препаратов
В Санкт-Петербурге в аптеках закончились льготные лекарства для женщин с раком молочной железы. В ответ на жалобы вице-губернатор Олег Эргашев предложил пациенткам обратиться к лечащим врачам для подбора других препаратов.
Руководитель городского отделения партии «Справедливая Россия — За правду!» Марина Шишкина сообщила, что без льгот препарат «Клобир» продается только в двух аптеках по цене 10-12 тысяч рублей за упаковку из 100 таблеток. На три месяца больным необходимо четыре упаковки лекарства.
Всего в северной столице проживает около 500 онкобольных женщин, которые нуждаются в постоянном приеме «Клобира» и имеют право на его бесплатное получение.
Одна из пациенток обратилась в Смольный, а вице-губернатор Олег Эргашев в ответ на жалобу заявил, что в случае отсутствия возможности получить «Клобир» женщина может обратиться к лечащему врачу для подбора альтернативной замены из препаратов данной фармакологической группы.