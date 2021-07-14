Блогеру Эдварду Билу назначили два года ограничения свободы за резонансное ДТП
Против Эдварда Била было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»
Пресненский райсуд Москвы вынес приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) по делу о ДТП, в результате которого пострадали один человек и пять автомобилей.
Против Эдварда Била было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
Резонансная авария произошла 1 апреля в центре Москвы. Блогер на автомобиле Audi ехал со скоростью от 84 до 146 километров в час, не справился с управлением и допустил столкновение с другими машинами. Одна из пострадавших попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.
Также выяснилось, что автомобиль Эдварда Била был снят с регистрационного учета, и на нем числилось более 500 нарушений ПДД. При этом штрафы блогеру не направлялись, так как собственник машины не был установлен.