14 июля 2021, 18:11
Замглавы ярославской ИК-1, оправданному по делу о пытках заключенных, выплатят 575 тысяч рублей компенсации
Заволжский райсуд Ярославля присудил бывшему заместителю врио начальника исправительной колонии №1 Игиту Михайлову компенсацию в размере 575 тысяч рублей. Ранее силовик был оправдан по делу о пытках заключенных
Фото: takiedela.ru
Заволжский райсуд Ярославля присудил бывшему заместителю врио начальника исправительной колонии №1 Игиту Михайлову компенсацию в размере 575 тысяч рублей. Ранее силовик был оправдан по делу о пытках заключенных.
Фонд «Общественный вердикт» сообщает, что ярославский суд обязал Минфин выплатить Игиту Михайлову 129,3 тысячи, потраченные на юридические услуги, и 445,9 тысячи компенсации заработной платы.
Михайлов был одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту издевательств над заключенными ярославской ИК-1. Дело было возбуждено по факту публикации в «Новой газете» видеозаписи пыток над арестантом Евгением Макаровым.
По данному делу было арестовано 15 сотрудников ярославского управления ФСИН.