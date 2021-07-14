Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, исключили из «Единой России»
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина исключили из «Единой России». Соответствующее решение президиум регионального политсовета партии принял в связи с публикациями в СМИ о том, что парламентарий сбил на своем автомобиле сотрудника ГИБДД
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина исключили из «Единой России». Соответствующее решение президиум регионального политсовета партии принял в связи с публикациями в СМИ о том, что парламентарий сбил на своем автомобиле сотрудника ГИБДД.
В отношении Сергея Вакарина возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
По данным СМИ, Сергей Вакарин пересек сплошную линию разметки, однако отказался остановиться по требованию инспектора ГИБДД. Из машины депутат не вышел, а напротив, внезапно начал движение, сбив полицейского.
В «Единой России» заявили, что такое поведение «недопустимо» для членов партии власти и порочит честь всей организаций.