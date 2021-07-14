ЦИК закроет доступ к видеотрансляции с участков для голосования на выборах в Госдуму
Российские избиратели не смогут наблюдать за голосованием на выборах депутатов Госдумы с помощью видеотрансляций. Как оказалось, Центризбирком закрыл доступ к трансляции
Российские избиратели не смогут наблюдать за голосованием на выборах депутатов Госдумы с помощью видеотрансляций. Как оказалось, Центризбирком закрыл доступ к трансляции.
Согласно новым правилам видеонаблюдения на избирательных участках, наблюдать за выборами с помощью видеотрансляций смогут только непосредственные участники политического процесса. Кандидатам и политическим партиям предоставят доступ к служебному порталу, где будет идти трансляция с участков.
Сама трансляция будет вестись все три дня голосования, а также две ночи первого и второго дней голосования. Запись с камер видеонаблюдения будет храниться в течение одного года, сообщили в ЦИК.
Согласно российскому законодательству, видеонаблюдение на участках для голосования допускается, но не требуется. Впервые трансляции на участках для голосования были организованы в 2008 году.