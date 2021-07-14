14 июля 2021, 16:25
Россия возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией
Российские власти объявили о возобновлении с 24 июля авиасообщения с Чехией и Францией. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом
Фото: bienvenue.ru
Российские власти объявили о возобновлении с 24 июля авиасообщения с Чехией и Францией. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
Также с 24 июля будет увеличено количество рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.
В оперштабе добавили, что решение о возобновлении авиасообщения с египетскими Хургадой и Шарм-эль-Шейхом будет принято по итогам визита в эту страну российской делегации.