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Общество
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14 июля 2021, 16:25

Россия возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией

Российские власти объявили о возобновлении с 24 июля авиасообщения с Чехией и Францией. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом

Россия возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией
Фото: bienvenue.ru

Российские власти объявили о возобновлении с 24 июля авиасообщения с Чехией и Францией. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Также с 24 июля будет увеличено количество рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

В оперштабе добавили, что решение о возобновлении авиасообщения с египетскими Хургадой и Шарм-эль-Шейхом будет принято по итогам визита в эту страну российской делегации.

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