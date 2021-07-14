Работников «дочки» Роснефти уличили в попытке скрыть утечку нефти в ХМАО
В Ханты-Мансийском АО сотрудники «Транснефти» поймали работников «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти»), которые пытались с помощью экскаватора скрыть нефтяной разлив на Малобалыкском месторождении
В Ханты-Мансийском АО сотрудники «Транснефти» поймали работников «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти»), которые пытались с помощью экскаватора скрыть нефтяной разлив на Малобалыкском месторождении. Авария произошла рядом с магистральным нефтепроводом Нижневартовск — Курган — Куйбышев.
В «Транснефти» сообщили, что сотрудники «Роснефти» копали экскаватором в метре от нефтетрубы, которая находится под давлением, в нарушение всех требования безопасности. Работники «РН- Юганскнефтегаз» с помощью экскаватора складировался в котлован замазученный грунт.
Людей задержали, их технику заблокировали, а на место происшествия вызвали полицию. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту инцидента на Малобалыкском месторождении, на месте разлива также находятся экологи и сотрудники Росприроднадзора. При этом в НК «Роснефть» ситуацию пока не комментируют.
В «Транснефти» сообщили, что в результате аварийного выброса на узле задвижек промыслового нефтепровода «РН-Юганскнефтегаз» диаметром 150 миллиметров на почву и ручей, который впадает в реку Малый Балык, попало 60-100 кубометров нефтесодержащей жидкости (примерно 60-100 тонн), пишет Znak.com.
Причиной аварии могла стать сквозная коррозия отвода промыслового трубопровода «РН-Юганскнефтегаз». На текущий момент сварочные работы по его замене завершены.