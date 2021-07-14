Центр «Вектор» решил изменить название вакцины «ЭпиВакКорона» на Aurora-CoV
Новосибирский центр «Вектор» Роспотребнадзора решил переименовать свою вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона». Теперь этот препарат будет носить название Aurora-CoV
Новосибирский центр «Вектор» Роспотребнадзора решил переименовать свою вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона». Теперь этот препарат будет носить название Aurora-CoV.
В «Векторе» также сообщили «Новой газете», что изменится и состав препарата «для простоты масштабирования производства». Разработчики обещают, что на эффективности вакцины указанные изменения никак не скажутся.
Смена названия может быть связана с плохой репутацией «ЭпиВакКороны». Участники клинических испытаний пишут в интернете, что после вакцинации этим препаратом они все равно заболели коронавирусом, причем некоторе болели в тяжелой форме.
Добровольцы обратились в Минздрав с просьбой провести независимую проверку эффективности «ЭпиВакКороны».
Некоторые биологи в свою очередь заявляют, что у привитых вакциной центра «Вектор» не вырабатывались антитела к коронавирусу. Антитела у привитых выявляли только тесты, созданные разработчиками вакцины.
Отметим, что «ЭпиВакКорона» не единственная вакцина, которая сменила свое название. Ранее шведско-британская AstraZeneca изменила название своей вакцины на Vaxzevria после появления информации о том, что у некоторых привитых этим препаратом людей обнаружили тромбоз.