14 июля 2021, 14:53
В Якутии работодателей обязали отстранять непривитых сотрудников от работы
До 15 августа текущего года руководители организаций и индивидуальные предприниматели имеют право временно отстранить непривитого сотрудника от работы, а после указанной даты – отстранить на весь период «эпидемического неблагополучия»
Фото: sakhatime.ru
Власти Якутии обязали работодателей отстранять от выполнения служебных обязанностей сотрудников, которые не привились от коронавируса.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что до 15 августа текущего года руководители организаций и индивидуальные предприниматели имеют право временно отстранить непривитого сотрудника от работы, а после указанной даты – отстранить на весь период «эпидемического неблагополучия» или до получения прививки.
Якутские работодатели должны обеспечить проведение вакцинации не менее 70% человек, которые заняты в сфере бытовых услуг, торговли, общественного питания, транспорта, образования и здравоохранения.